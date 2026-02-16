Аббас Арагчи на встрече с главой МИД Омана озвучил позицию Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел в Женеве встречу со своим оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Министерства иностранных дел Ирана в социальной сети X.

В ходе встречи была изложена позиция Ирана по ядерной проблематике и вопросам снятия санкций. Арагчи поблагодарил оманского коллегу за содействие продвижению дипломатического процесса.

Бадр аль-Бусаиди подчеркнул роль Ирана в обеспечении регионального мира и стабильности. Он высоко оценил приверженность Ирана дипломатическому пути и выразил уверенность в успешном завершении переговоров на нынешнем этапе.