Аббас Арагчи на встрече с главой МИД Омана озвучил позицию Ирана

    • 16 февраля, 2026
    • 23:31
    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел в Женеве встречу со своим оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Министерства иностранных дел Ирана в социальной сети X.

    В ходе встречи была изложена позиция Ирана по ядерной проблематике и вопросам снятия санкций. Арагчи поблагодарил оманского коллегу за содействие продвижению дипломатического процесса.

    Бадр аль-Бусаиди подчеркнул роль Ирана в обеспечении регионального мира и стабильности. Он высоко оценил приверженность Ирана дипломатическому пути и выразил уверенность в успешном завершении переговоров на нынешнем этапе.

    Əraqçi Omanın XİN rəhbəri ilə görüşdə İranın mövqeyini açıqlayıb
