Аббас Арагчи на встрече с главой МИД Омана озвучил позицию Ирана
Другие страны
- 16 февраля, 2026
- 23:31
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел в Женеве встречу со своим оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Министерства иностранных дел Ирана в социальной сети X.
В ходе встречи была изложена позиция Ирана по ядерной проблематике и вопросам снятия санкций. Арагчи поблагодарил оманского коллегу за содействие продвижению дипломатического процесса.
Бадр аль-Бусаиди подчеркнул роль Ирана в обеспечении регионального мира и стабильности. Он высоко оценил приверженность Ирана дипломатическому пути и выразил уверенность в успешном завершении переговоров на нынешнем этапе.
Последние новости
23:47
МИД Швейцарии: Переговоры между РФ, Украиной и США пройдут в закрытом режимеДругие страны
23:44
Пезешкиан на встрече с оппозицией обсудил американо-иранские переговорыВ регионе
23:31
Аббас Арагчи на встрече с главой МИД Омана озвучил позицию ИранаДругие страны
23:27
МИД Азербайджана и Грузии провели в Баку консульские консультацииВнешняя политика
23:22
Военные США прибыли в Нигерию с антитеррористической миссиейДругие страны
23:08
Канада назначила нового главного торгового переговорщика с СШАДругие страны
22:54
Президент Литвы обозначил приоритеты в период председательства в Совете ЕСДругие страны
22:42
Арагчи и Гросси обсудили ядерные переговоры с СШАДругие страны
22:29