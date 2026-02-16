Füzulidə ağır yol qəzasında 1 nəfər ölüb, 4-ü yaralanıb
Hadisə
- 16 fevral, 2026
- 23:45
Füzuli rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Kərimbəyli kəndi qeydə alınıb.
Belə ki, "QAZel" markalı yük avtomobili ilə "Mercedes" markalı minik avtomobili toqquşub.
Nəticədə minik avtomobilində olan 44 yaşlı Beyləqan rayon sakini Tərgül Allahyar qızı Mirzəyeva hadisə yerində keçinib.
"Mercedes"in sürücüsü Bakir Qardaşxanov və onun sərnişinləri - Qalsanov Sərvan Mahmud oğlu, Ağalarzadə Rauf Vüqar oğlu və Atakişiyeva Brilyant Təbriz qızı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.
Yaralılar Füzuli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır
