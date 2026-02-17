İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Rusiyanın hücumu Odessanın enerji sisteminə ciddi ziyan vurub

    Digər ölkələr
    • 17 fevral, 2026
    • 12:00
    Rusiyanın hücumu Odessanın enerji sisteminə ciddi ziyan vurub

    Rusiyanın çərşənbə axşamına keçən gecə Odessaya hücumu nəticəsində enerji infrastrukturuna dəyən ziyanın bərpası uzun vaxt tələb edəcək.

    "Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Donbas Yanacaq-Energetika Şirkəti "Telegram" kanalında məlumat yayıb.

    "Rusiya gecə saatlarında Odessanın enerji infrastrukturuna yenidən dağıdıcı zərbələr endirib. Avadanlığı işlək vəziyyətə qaytarmaq üçün təmir işləri uzun vaxt aparacaq", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, hazırda zərbələrin endirildiyi ərazidə dağıntıların təmizlənməsi işləri davam edir.

    "Hücumun nəticələrini mümkün qədər tez aradan qaldırmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Əsas vəzifə kritik infrastruktur obyektlərinə elektrik enerjisinin verilişini bərpa etməkdir", - məlumatda vurğulanıb.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Odessa enerji sistemi
    Ночная атака РФ нанесла серьезный ущерб энергосистеме Одессы

    Son xəbərlər

    12:12

    Sabah 24 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:11

    Türkiyədə LGBT təbliğatı ilə bağlı cəzalar sərtləşdirilir

    Region
    12:10

    "Sərhədçi"nin basketbolçusu: "Üzərində işləməli olduğumuz nüanslar kifayət qədərdir"

    Komanda
    12:09

    Azad edilən ərazilərə qayıdan sakinlərin sosial adaptasiyası üçün təkliflər hazırlana bilər

    Daxili siyasət
    12:05
    Video

    Bakının mərkəzində yaşayış binası yanır, vətəndaşlar təxliyə olunur - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:04

    "PAŞA Bank"ın Türkiyədəki törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    12:03

    Ramazan ayının başlaması ilə bağlı fətva verilib

    Din
    12:00

    Rusiyanın hücumu Odessanın enerji sisteminə ciddi ziyan vurub

    Digər ölkələr
    11:57

    "Tullantıları İdarəetmə Mərkəzi" auditor seçir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti