    Ночная атака РФ нанесла серьезный ущерб энергосистеме Одессы

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 11:51
    Ночная атака РФ нанесла серьезный ущерб энергосистеме Одессы

    Восстановление повреждений энергетической инфраструктуры Одессы, вызванных российской атакой в ночь на вторник, потребует длительного времени.

    Как передает Repport со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) в телеграм-канале.

    "Ночью РФ снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", - сообщается в телеграм-канале "ДТЭК" во вторник утром.

    В компании отметили, что на местах ударов сейчас продолжается разбор завалов.

    "Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

    Лента новостей