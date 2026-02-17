Ночная атака РФ нанесла серьезный ущерб энергосистеме Одессы

Восстановление повреждений энергетической инфраструктуры Одессы, вызванных российской атакой в ночь на вторник, потребует длительного времени.

Как передает Repport со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) в телеграм-канале.

"Ночью РФ снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", - сообщается в телеграм-канале "ДТЭК" во вторник утром.

В компании отметили, что на местах ударов сейчас продолжается разбор завалов.

"Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача - вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.