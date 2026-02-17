İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "PAŞA Bank"ın Türkiyədəki törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    PAŞA Bankın Türkiyədəki törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "PAŞA Bank" ASC-nin Türkiyədəki törəməsi "PAŞA Yatırım Bankası" 2025-ci ili 638,443 milyon lirə (25,538 milyon manat) xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 37,9 % çoxdur.

    Ötən il "PAŞA Yatırım Bankası"nın vergiyəqədərki mənfəəti 476,192 milyon lirə (19,048 milyon manat, əvvəlki ilə nisbətən 3,2 % az), mənfəət vergisi ödəmələri üzrə qənaəti isə 162,251 milyon lirə (6,49 milyon manat; əvvəlki il vergi ödəyib) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "PAŞA Yatırım Bankası"nın aktivləri 14 milyard 809,401 milyon lirə (592,376 milyon manat) olub ki, bu da illik müqayisədə 14,7 % çoxdur. Bunun 7 milyard 177,954 milyon lirəsi (287,118 milyon manat) müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 23,6 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "PAŞA Yatırım Bankası"nın öhdəlikləri 11,5 % artaraq 12 milyard 419,175 milyon lirəyə (496,767 milyon manat), balans kapitalı isə 34,6 % artaraq 2 milyard 390,226 milyon lirəyə (95,609 milyon manat) çatıb.

    Xatırladaq ki, "PAŞA Yatırım Bankası" 2015-ci ildə "PAŞA Bank"ın Türkiyənin "Aksoy Holdinq"inə məxsus "TAİB Bank"ın səhmlərini alması ilə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 500 milyon lirədir (20 milyon manat). Bankın səhmlərinin 71,75 %-i daxil olduğu "PAŞA Holdinq" MMC-yə, 28,21 %-i "PAŞA Bank"a, 0,04 %-i isə "Aksoy Holdinq"ə məxsusdur.

    1 lirə = 0,04 manat

