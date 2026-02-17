Дочка PAŞA Bank в Турции увеличила прибыль в прошлом году

Дочка PAŞA Bank в Турции - "PAŞA Yatırım Bankası" - завершила 2025 год с чистой прибылью в 638,443 млн лир (25,538 млн манатов).

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 37,9% больше по сравнению с 2024 годом.

В прошлом году прибыль "PAŞA Yatırım Bankası" до налогообложения составила 476,192 млн лир (19,048 млн манатов, что на 3,2% меньше по сравнению с предыдущим годом), а экономия по выплатам налога на прибыль - 162,251 млн лир (6,49 млн манатов; в предыдущем году налог был уплачен).

По состоянию на 1 января текущего года активы "PAŞA Yatırım Bankası" составили 14 млрд 809,401 млн лир (592,376 млн манатов), что на 14,7% больше в годовом сравнении. Из них 7 млрд 177,954 млн лир (287,118 млн манатов) - чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 23,6%.

В отчетном периоде обязательства "PAŞA Yatırım Bankası" увеличились на 11,5% и достигли 12 млрд 419,175 млн лир (496,767 млн манатов), а балансовый капитал вырос на 34,6% и составил 2 млрд 390,226 млн лир (95,609 млн манатов).