В Физули в результате тяжелого ДТП погиб один человек, четверо получили травмы.
- 17 февраля, 2026
- 00:11
В Физулинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает карабахское бюро агентства Report, авария зафиксирована на территории села Керимбейли.
Так, грузовой автомобиль марки "ГАЗель" столкнулся с легковым автомобилем марки Mercedes.
В результате находившаяся в легковом автомобиле 44-летняя жительница Бейлаганского района Тергюль Аллахъяр кызы Мирзоева скончалась на месте происшествия.
Водитель автомобиля Mercedes Бакир Гардашханов, а также его пассажиры - Сарван Махмуд оглу Гасанoв, Рауф Вюгар оглу Агаларазаде и Брильянт Тебриз гызы Атакишиева - получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Пострадавшие были доставлены в Физулинскую районную центральную больницу. По факту происшествия проводится расследование.