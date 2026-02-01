Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Происшествия
    • 17 февраля, 2026
    • 00:11
    В Физули в результате тяжелого ДТП погиб один человек, четверо получили травмы.

    В Физулинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает карабахское бюро агентства Report, авария зафиксирована на территории села Керимбейли.

    Так, грузовой автомобиль марки "ГАЗель" столкнулся с легковым автомобилем марки Mercedes.

    В результате находившаяся в легковом автомобиле 44-летняя жительница Бейлаганского района Тергюль Аллахъяр кызы Мирзоева скончалась на месте происшествия.

    Водитель автомобиля Mercedes Бакир Гардашханов, а также его пассажиры - Сарван Махмуд оглу Гасанoв, Рауф Вюгар оглу Агаларазаде и Брильянт Тебриз гызы Атакишиева - получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    Пострадавшие были доставлены в Физулинскую районную центральную больницу. По факту происшествия проводится расследование.

    Физулинский район ДТП
    Füzulidə ağır yol qəzasında 1 nəfər ölüb, 4-ü yaralanıb
    Ты - Король

    Лента новостей