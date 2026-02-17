"Sərhədçi"nin basketbolçusu: "Üzərində işləməli olduğumuz nüanslar kifayət qədərdir"
- 17 fevral, 2026
- 12:10
"Sərhədçi" basketbol klubunun məqsədinə çatması üçün üzərində işləməli olduğu nüanslar kifayət qədərdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında amerikalı basketbolçu Ceymond Vinsent deyib.
O, hazırda turnir cədvəlində üçüncü pillə uğrunda mübarizə apardıqlarını diqqətə çatdırıb:
"Son turda "Lənkəran" üzərində qələbə bizim üçün çox vacib idi. Hazırda üçüncü yer uğrunda mübarizə aparırıq. Buna görə də bu, bizim üçün böyük və dəyərli qələbə oldu. Ümumilikdə çıxışımız pis deyil, amma komanda olaraq birlikdə inkişaf etdirməli olduğumuz çox məqamlar var. Hələ də üzərində işləməli olduğumuz nüanslar kifayət qədərdir".
C.Vinsent Azərbaycandakı təəssüratları və kubok fasiləsi barədə də danışıb:
"Azərbaycanı bəyənirəm, çox maraqlı ölkədir. Burada davam etmək ehtimalım da var. Kubok oyunları ilə əlaqədar yaranacaq fasilədən maksimum istifadə etmək niyyətindəyik. Zalda məşqlərimizi davam etdirəcəyik və oyunumuzun daha çox inkişafı üçün çalışacağıq".
Oyunun ən yaxşısı seçilməsinə toxunan basketbolçu komanda yoldaşlarına və məşqçilərinə təşəkkür edib. O, çox çalışacaqları və intizamlı olacaqları təqdirdə məqsədlərinə çatacaqlarına inandığını vurğulayıb.
Qeyd edək ki, "Sərhədçi" Azərbaycan Basketbol Liqasının XVII turunda "Lənkəran"ı 83:69 hesabı ilə məğlub edib.