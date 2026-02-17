"Tullantıları İdarəetmə Mərkəzi" auditor seçir
- 17 fevral, 2026
- 11:57
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə məxsus "Tullantıları İdarəetmə Mərkəzi" MMC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 10 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini martın 3-nə qədər şirkətin Sumqayıt şəhəri, Bakı-Quba şosesinin 33-cü km-i ünvanındakı ofisinə təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə martın 3-də, saat 11:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Fınancıal Reportıng Center" MMC olub. Şirkətə 1 830 manat ödənilib.
