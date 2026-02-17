Tofiq Musayev: "UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram"
- 17 fevral, 2026
- 13:22
Azərbaycanın təmsilçisi Tofiq Musayev Mütləq Döyüş Çempionatındakı (UFC) növbəti görüşündə qələbə qazanacağına inanır.
36 yaşlı MMA döyüşçüsü bu barədə "Report"a açıqlamasında bildirib.
T.Musayev braziliyalı Samuel Sançeslə baş tutacaq qarşılaşma haqqında danışıb:
"Bu görüşdə qələbə qazanacağıma inanıram. Hazırlıq yaxşı gedir. İntensiv məşqlər edirik. Rəqibi də təhlil edirik".
UFC-də ikinci döyüşünə çıxacaq idmançı tam hazır olmağa çalışacağını söyləyib:
"Mənim üçün hər döyüş əməhiyyətli və vacibdir. Daha da məsuliyyətli olmalıyıq. Ümid edirəm ki, əziyyətimiz yerdə qalmayacaq".
Qeyd edək ki, Tofiq Musayev aprelin 4-də ABŞ-nin Las-Veqas şəhərində braziliyalı Samuel Sançeslə üz-üzə gələcək. O, ötən ilin yayında Bakıda baş tutan turnirdə UFC-də debüt edib. MMA idmançısı həmin vaxt qırğızıstanlı Mıktıbek Oralbaya uduzub.