Şahid: Bakıda yanğın baş verən binadan 20-yə yaxın sakin təxliyə olunub
Hadisə
- 17 fevral, 2026
- 13:36
Bakıda yanğın baş verən binadan 20-yə yaxın sakin təxliyə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə həmin ərazidə yaşayan və yanğın şahidi olan sakin Elşən Abbasov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, yanğının söndürülməsi istiqamətində işlərin dərhal başladıldığını, sakinlərin operativ şəkildə təxliyə edildiyini də qeyd edib.
Xatırladaq ki, fevralın 17-də Bakının Lev Tolstoy küçəsində yerləşən yaşayış binasında yanğın baş verib və bir nəfər xəsarət alıb.
