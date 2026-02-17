İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Şahid: Bakıda yanğın baş verən binadan 20-yə yaxın sakin təxliyə olunub

    Hadisə
    • 17 fevral, 2026
    • 13:36
    Şahid: Bakıda yanğın baş verən binadan 20-yə yaxın sakin təxliyə olunub

    Bakıda yanğın baş verən binadan 20-yə yaxın sakin təxliyə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə həmin ərazidə yaşayan və yanğın şahidi olan sakin Elşən Abbasov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, yanğının söndürülməsi istiqamətində işlərin dərhal başladıldığını, sakinlərin operativ şəkildə təxliyə edildiyini də qeyd edib.

    Xatırladaq ki, fevralın 17-də Bakının Lev Tolstoy küçəsində yerləşən yaşayış binasında yanğın baş verib və bir nəfər xəsarət alıb.

    yanğın Bakı təxliyə Xəsarət

    Son xəbərlər

    13:48

    "Qəbələ" Premyer Liqada keçirdiyi oyunlardakı hakim qərarları ilə bağlı bəyanat yayıb

    Futbol
    13:46
    Foto

    Şəhərin mərkəzində yeni dad məkanı - "Xonça" Chocolate & Patisserie fəaliyyətə başlayıb

    Biznes
    13:45

    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərin cəzası endirilib

    Daxili siyasət
    13:37

    Azərbaycan və İtaliya idman və gənclərlə iş sahəsində tərəfdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

    İdman
    13:36

    Şahid: Bakıda yanğın baş verən binadan 20-yə yaxın sakin təxliyə olunub

    Hadisə
    13:33

    Yekaterinburqda Azərbaycan diasporunun keçmiş liderinə cəza istənilib

    Region
    13:29

    Azərbaycanlı FIFA referisi UEFA Konfrans Liqasının pley-off oyununu idarə edəcək

    Futbol
    13:22

    Tofiq Musayev: "UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram"

    Fərdi
    13:20

    Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların ikinci raundu başlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti