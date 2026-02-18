Fransada daşqın nəticəsində 100 min hektardan çox ərazi su altında qalıb
- 18 fevral, 2026
- 04:42
Fransada daşqınlar artıq 33 gündür davam edir, ölkənin cənub-qərbində ümumi sahəsi təxminən 110 min hektar olan ərazi su altında qalıb.
"Report" bu barədə "France Info" telekanalına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ən çox zərər görən bölgələr Qaronna, Luara və Şaranta çaylarının vadilərində yerləşən şəhərlərdir. İqlim təhlükəsinin ən yüksək – qırmızı səviyyəsi Men‑i‑Luara, eləcə də Jironda və Lo‑i‑Qaronna departamentlərində elan olunub. Daha 14 departamentdə isə sonuncudan əvvəlki – narıncı təhlükə səviyyəsi qüvvədədir.
Hakimiyyət orqanları su altında qalan rayonlardan əhalinin təxliyəsini davam etdirir, 1,6 mindən çox insan evlərini tərk etməyə məcbur olub.
"BFMTV" isə bildirib ki, təbii fəlakətin ilkin zərəri 3 milyard avroya çata bilər.