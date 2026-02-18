İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Fransada daşqın nəticəsində 100 min hektardan çox ərazi su altında qalıb

    Digər ölkələr
    • 18 fevral, 2026
    • 04:42
    Fransada daşqın nəticəsində 100 min hektardan çox ərazi su altında qalıb

    Fransada daşqınlar artıq 33 gündür davam edir, ölkənin cənub-qərbində ümumi sahəsi təxminən 110 min hektar olan ərazi su altında qalıb.

    "Report" bu barədə "France Info" telekanalına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ən çox zərər görən bölgələr Qaronna, Luara və Şaranta çaylarının vadilərində yerləşən şəhərlərdir. İqlim təhlükəsinin ən yüksək – qırmızı səviyyəsi Men‑i‑Luara, eləcə də Jironda və Lo‑i‑Qaronna departamentlərində elan olunub. Daha 14 departamentdə isə sonuncudan əvvəlki – narıncı təhlükə səviyyəsi qüvvədədir.

    Hakimiyyət orqanları su altında qalan rayonlardan əhalinin təxliyəsini davam etdirir, 1,6 mindən çox insan evlərini tərk etməyə məcbur olub.

    "BFMTV" isə bildirib ki, təbii fəlakətin ilkin zərəri 3 milyard avroya çata bilər.

    Fransa daşqın Qaronna
    На юго-западе Франции из-за наводнения затопило более 100 тыс. га

    Son xəbərlər

    04:42

    Fransada daşqın nəticəsində 100 min hektardan çox ərazi su altında qalıb

    Digər ölkələr
    04:04

    "USS Gerald R. Ford" ABŞ-nin Avropa Komandanlığının məsuliyyət zonasına daxil olub

    Digər ölkələr
    03:38

    "Politico": Avropalıların yarısından çoxu demokratiyadan narazıdır

    Digər ölkələr
    03:08

    BMT-nin xüsusi iclasında Azərbaycanın aqrar sistemlərin modernləşdirilməsi siyasətindən bəhs olunub

    Xarici siyasət
    02:34

    KİV: ABŞ, Ukrayna və Rusiya arasındakı Cenevrə danışıqları "dalana dirənib"

    Digər ölkələr
    02:06

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilib

    Futbol
    01:41

    Vens İranla müzakirələrdə ABŞ-nin "qırmızı xətt"ləri barədə danışıb

    Digər ölkələr
    01:13

    "Axios": ABŞ Yaxın Şərqə 50-dən çox qırıcı təyyarə yerləşdirib

    Digər ölkələr
    00:57
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ermənilər bura 1828-1829-cu illərdə İrandan köçürülüb"

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti