На юго-западе Франции из-за наводнения затопило более 100 тыс. га

Наводнения во Франции не прекращаются уже 33 дня, под водой оказалась территория на юго-западе страны общей площадью около 110 тыс. га.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал France Info.

По данным СМИ, больше всего пострадали города, расположенные в долинах рек Гаронна, Луара и Шаранта. Наивысший - красный - уровень климатической опасности объявлен в департаментах Мен-и-Луара, а также Жиронда и Ло-и-Гаронна. Еще в 14 департаментах действует предпоследний, оранжевый, уровень опасности.

Власти продолжают эвакуацию жителей из затопленных районов, свои дома были вынуждены покинуть более 1,6 тыс. человек.

Телеканал BFM TV указывает, что предварительный ущерб от стихийного бедствия может достигнуть €3 млрд.