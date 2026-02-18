İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Digər ölkələr
    • 18 fevral, 2026
    • 06:07
    Nyu-Yorkun şimalında kilsədə partlayış olub, azı beş nəfər yaralanıb

    ABŞ-nin Nyu-York ştatının şimal hissəsində kilsədə partlayış baş verib.

    "Report" bu barədə "Associated Press" (AP) agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Hadisə nəticəsində rahib və hadisə yerinə gələn yanğınsöndürənlər də daxil olmaqla, beş nəfər xəsarət alıb.

    "43 yaşlı rahib Brendon Pitts və Bunvill yanğından mühafizə xidmətinin dörd əməkdaşı müxtəlif xəsarətlərlə yerli xəstəxanalara çatdırılıb. Polisin məlumatına görə, beş nəfərin vəziyyəti kritik, lakin stabildir", - deyə nəşr bildirib.

    Polis partlayışla bağlı ilkin kriminal fəaliyyət əlamətlərinin olmadığını bildirib.

    kilsə partlayış Nyu-York
    Не менее пяти человек пострадали при взрыве в церкви на севере Нью-Йорка

