Не менее пяти человек пострадали при взрыве в церкви на севере Нью-Йорка

В северной части американского штата Нью-Йорк в церкви произошел взрыв.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

В результате инцидента пострадали пять человек, включая пастора и пожарных, прибывших на место происшествия.

"43-летний пастор Брэндон Питтс и четверо сотрудников пожарной службы Бунвилля в возрасте от 43 до 71 года были доставлены в местные больницы с травмами. По данным полиции, все пятеро находятся в критическом, но стабильном состоянии", - говорится в публикации.

Полиция сообщила, что первоначальных признаков криминальной деятельности, связанной со взрывом, нет.