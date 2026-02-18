Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Не менее пяти человек пострадали при взрыве в церкви на севере Нью-Йорка

    • 18 февраля, 2026
    • 05:43
    Не менее пяти человек пострадали при взрыве в церкви на севере Нью-Йорка

    В северной части американского штата Нью-Йорк в церкви произошел взрыв.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

    В результате инцидента пострадали пять человек, включая пастора и пожарных, прибывших на место происшествия.

    "43-летний пастор Брэндон Питтс и четверо сотрудников пожарной службы Бунвилля в возрасте от 43 до 71 года были доставлены в местные больницы с травмами. По данным полиции, все пятеро находятся в критическом, но стабильном состоянии", - говорится в публикации.

    Полиция сообщила, что первоначальных признаков криминальной деятельности, связанной со взрывом, нет.

    Nyu-Yorkun şimalında kilsədə partlayış olub, azı beş nəfər yaralanıb
