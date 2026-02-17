Свидетель: Из горящего здания в Баку эвакуировано около 20 жителей

При пожаре в жилом здании на улице Льва Толстого в центре Баку эвакуировано около 20 человек.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил житель дома и свидетель пожара Эльшан Аббасов.

Он также отметил, что работы по тушению пожара были начаты незамедлительно, а жители были оперативно эвакуированы.