Свидетель: Из горящего здания в Баку эвакуировано около 20 жителей
Происшествия
- 17 февраля, 2026
- 13:53
При пожаре в жилом здании на улице Льва Толстого в центре Баку эвакуировано около 20 человек.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил житель дома и свидетель пожара Эльшан Аббасов.
Он также отметил, что работы по тушению пожара были начаты незамедлительно, а жители были оперативно эвакуированы.
