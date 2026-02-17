В центре Баку горит жилой дом

В двухэтажном жилом здании на улице Льва Толстого Сабаильского района Баку произошел пожар.

Об этом Report сообщили в МЧС.

На месте происшествия работают силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

Продолжаются мероприятия по тушению пожара.