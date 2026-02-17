Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В центре Баку горит жилой дом

    Происшествия
    • 17 февраля, 2026
    • 11:55
    В центре Баку горит жилой дом

    В двухэтажном жилом здании на улице Льва Толстого Сабаильского района Баку произошел пожар.

    Об этом Report сообщили в МЧС.

    На месте происшествия работают силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

    Продолжаются мероприятия по тушению пожара.

