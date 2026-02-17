Названа причина теплой погоды в Азербайджане в феврале

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Экология
    • 17 февраля, 2026
    • 13:35
    В этом месяце в Азербайджане установилась мягкая и теплая, преимущественно сухая погода.

    Как Report директор Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова, повышение температуры связано с поступлением на территорию страны теплых воздушных масс.

    По ее словам, за последние 15 лет в феврале максимальная температура воздуха в Баку достигала +25°C.

    "В текущем месяце столбики термометров поднимались до +20…+23°C как в столице и на Абшеронском полуострове, так и в регионах страны", - отметила Мамедова.

    Son günlər Azərbaycanda havanın isti keçməsinin səbəbi açıqlanıb
