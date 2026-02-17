Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Баку и Рим нацелены на укрепление партнерства в области спорта и работы с молодежью

    Спорт
    • 17 февраля, 2026
    • 13:32
    Баку и Рим нацелены на укрепление партнерства в области спорта и работы с молодежью

    Азербайджан и Италия обсудили расширение сотрудничества в области спорта и между молодежью.

    Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов написал на своей странице в соцсети Х.

    "Мне выпала честь встретиться с дипломатическим советником министра спорта и молодежи Кристиано Мусильо. Мы обсудили многогранные отношения между Азербайджаном и Италией, включая перспективы расширения сотрудничества в сферах молодежи и спорта",- написал азербайджанский дипломат.

    Азербайджан Италия молодежь спорт сотрудничество
    Azərbaycan və İtaliya idman və gənclərlə iş sahəsində tərəfdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir
    Baku, Rome aim to strengthen partnership in youth, sports
