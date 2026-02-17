Баку и Рим нацелены на укрепление партнерства в области спорта и работы с молодежью
- 17 февраля, 2026
- 13:32
Азербайджан и Италия обсудили расширение сотрудничества в области спорта и между молодежью.
Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов написал на своей странице в соцсети Х.
"Мне выпала честь встретиться с дипломатическим советником министра спорта и молодежи Кристиано Мусильо. Мы обсудили многогранные отношения между Азербайджаном и Италией, включая перспективы расширения сотрудничества в сферах молодежи и спорта",- написал азербайджанский дипломат.
Ho avuto il piacere di incontrare il Consigliere Diplomatico del Ministro dello Sport e della Gioventù, Min. Plen. Cristiano Musillo. Abbiamo discusso delle relazioni multidimensionali tra #Azerbaigian e #Italia, comprese le prospettive di ampliamento della cooperazione nel campo… pic.twitter.com/AM2zEUlFD5— Rashad Aslanov (@rashadaslan) February 17, 2026