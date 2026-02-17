Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Женеве стартовал второй раунд переговоров между США и Ираном

    В регионе
    • 17 февраля, 2026
    • 13:17
    В Женеве стартовал второй раунд переговоров между США и Ираном

    В Женеве начался второй раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой Mehr.

    Согласно информации, повестка дня этого раунда, как и предыдущих этапов, будет ограничена исключительно вопросами, связанными с ядерной программой, и снятием санкций США.

    Иран подтвердил свою позицию по сохранению обогащения урана.

    Американскую делегацию возглавляют специальный представитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а также предприниматель Джаред Кушнер.

    В состав иранской делегации входят министр иностранных дел Сейед Аббас Арагчи, которого сопровождают политический депутат, депутат по правовым и международным вопросам, депутат по экономической дипломатии и пресс-секретарь Министерства иностранных дел.

    На данном этапе в состав иранской переговорной делегации также входят специалисты в технической, юридической и экономической областях.

    Отметим, что первый раунд переговоров состоялся 6 февраля в Омане.

