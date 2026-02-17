По делу о гибели 27-летнего мужчины на дороге "Баксол" допрошен свидетель в суде

Продолжился судебный процесс по уголовному делу Азера Джумшудова, начальника участка по аварийно-восстановительным работам службы канализационных коллекторов и напорных услуг Бакинского управления водоканала, обвиняемого в трагической гибели 27-летнего Джумшуда Джумшудлу в районе дороги "Баксол" в Наримановском районе Баку.

Как сообщает Report, на судебном заседании в Наримановском районном суде под председательством судьи Гюльтекин Асадовой выступил свидетель Яшар Ахмедов.

Он рассказал, что работает начальником отдела ремонта и строительства в Бакинском управлении водоканала:

"До инцидента на этом месте были установлены перила и натянута защитная лента. Необходимо выяснить, кто демонтировал эту конструкцию. Я сам туда накануне инцидента не ездил, поехал Азер Джумшудов, сделал фотографии с места и присылал мне. Контроль за участком, где установлено защитное оборудование, не входит в наши обязанности, это должны делать руководители".

По его словам, материалы для ликвидации аварийной ситуации на указанном участке дороги были выделены с опозданием.

"Поставка материалов для ремонта участка заняла больше месяца. Я работаю в этой сфере с 2011 года. Обычно поставка материалов для ремонта мест аварий не занимает много времени".

Ахмедов добавил, что на данном участке над канализационной линией незаконно построены магазины, и юристы организации регулярно информируют владельцев этих объектов об опасности.

Следующее судебное заседание состоится 3 марта, будут заслушаны показания свидетелей.

Напомним, что инцидент произошел 26 июня этого года, когда 27-летний Джумшуд Джумшудлу, проходя по территории, провалился в канализационный коллектор из-за обрушения дорожного покрытия. Тело Джумшуда Джумшудлу было найдено в канализационном очистном резервуаре, расположенном в поселке Говсан Сураханского района.

К ответственности привлечен начальник аварийно-восстановительного участка коллекторов и напорных служб канализации Бакинского управления водоканала Азер Джумшудов. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Азеру Джумшудову предъявлено обвинение по статье 314.2 УК - халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.