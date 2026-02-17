В Азербайджане готовятся внести изменения в закон "О недрах Земли"

В Азербайджане предлагается внести изменения в закон "О недрах Земли", предусматривающие использование отложений, накапливающихся в водохранилищах и водоемах, в качестве видов пользования недрами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Самир Идаятов на заседании парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, изменение направлено на совершенствование правового регулирования в сфере пользования недрами, уточнение правовых основ эффективного использования природных ресурсов, усиления экологической безопасности и вовлечения в оборот отходов горнодобывающей деятельности.

В частности, закон уточняет, что к пользованию недрами относятся отложения водохранилищ и водоемов (песок, песчано-гравийная смесь, глина), а также породы, извлекаемые при строительстве туннелей и проходов.