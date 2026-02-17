Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    ГНС провела оперативные налоговые мероприятия на 75 объектах

    Бизнес
    • 17 февраля, 2026
    • 13:21
    ГНС провела оперативные налоговые мероприятия на 75 объектах

    Государственная налоговая служба провела в 2025 году оперативные налоговые контрольные мероприятия на 75 объектах, принадлежащих 60 налогоплательщикам.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, проверки охватили сферы импорта, оптовой и розничной торговли, производства и общественного питания.

    Мероприятия проводились с целью выявления случаев привлечения физических лиц к работе без вступившего в силу трудового договора. На 43 объектах, принадлежащих 38 налогоплательщикам, выявлено 196 человек, работавших без оформленных трудовых отношений. Их трудовые права восстановлены, к налогоплательщикам применены финансовые санкции на общую сумму 398 тыс. манатов.

    В результате превентивных мер по материалам о налоговой задолженности в госбюджет перечислено 1,5 млн манатов.

    Кроме того, Главным управлением по предварительному расследованию налоговых преступлений рассмотрено 117 уголовных дел, по которым к ответственности привлечены 123 лица, дела направлены в суд. По завершенным материалам обеспечено возмещение ущерба государству на сумму 156 млн манатов, по продолжающимся делам - 56,9 млн манатов.

