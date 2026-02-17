Азербайджан провел переговоры с руководством энергетического госпредприятия Сирии

Временный поверенный в делах Азербайджана в Сирии Эльнур Шахгусейнов провел встречу с гендиректором сирийской государственной энергокомпании Халедом Абу Ди.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Сирии в соцсети "Х".

"Сегодня я был рад провести полезную встречу с Халедом Абу Ди, генеральным директором Государственного предприятия по передаче и распределению электроэнергии Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.