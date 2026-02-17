Азербайджан провел переговоры с руководством энергетического госпредприятия Сирии
Внешняя политика
- 17 февраля, 2026
- 13:02
Временный поверенный в делах Азербайджана в Сирии Эльнур Шахгусейнов провел встречу с гендиректором сирийской государственной энергокомпании Халедом Абу Ди.
Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Сирии в соцсети "Х".
"Сегодня я был рад провести полезную встречу с Халедом Абу Ди, генеральным директором Государственного предприятия по передаче и распределению электроэнергии Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.
سعدت اليوم بعقد الاجتماع المفيد مع السيد المهندس خالد أبو دي، المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في الجمهورية العربية السورية. pic.twitter.com/dR8wsxb5dn— Azerbaijan in Syria (@AZEmbassySyria) February 17, 2026
