Azərbaycan Suriyanın dövlət enerji müəssisəsinin rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb
Xarici siyasət
- 17 fevral, 2026
- 13:08
Azərbaycanın Suriyadakı müvəqqəti işlər vəkili Elnur Şahhüseynov Suriyanın dövlət enerji şirkətinin baş direktoru Xalid Abu Di ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyinin "X" hesabında məlumat verilib.
"Bu gün Suriya Ərəb Respublikasının Elektrik Enerjisinin Ötürülməsi və Paylanması üzrə Dövlət Müəssisəsinin baş direktoru Xalid Abu Di ilə faydalı görüş keçirməyimdən məmnun oldum", - məlumatda deyilir.
سعدت اليوم بعقد الاجتماع المفيد مع السيد المهندس خالد أبو دي، المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في الجمهورية العربية السورية. pic.twitter.com/dR8wsxb5dn— Azerbaijan in Syria (@AZEmbassySyria) February 17, 2026
