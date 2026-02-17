İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Suriyanın dövlət enerji müəssisəsinin rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb

    Xarici siyasət
    • 17 fevral, 2026
    • 13:08
    Azərbaycan Suriyanın dövlət enerji müəssisəsinin rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb

    Azərbaycanın Suriyadakı müvəqqəti işlər vəkili Elnur Şahhüseynov Suriyanın dövlət enerji şirkətinin baş direktoru Xalid Abu Di ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyinin "X" hesabında məlumat verilib.

    "Bu gün Suriya Ərəb Respublikasının Elektrik Enerjisinin Ötürülməsi və Paylanması üzrə Dövlət Müəssisəsinin baş direktoru Xalid Abu Di ilə faydalı görüş keçirməyimdən məmnun oldum", - məlumatda deyilir.

    Suriya Azərbaycan energetika
    Азербайджан провел переговоры с руководством энергетического госпредприятия Сирии
    Azerbaijan holds talks with leadership of Syrian state energy enterprise

    Son xəbərlər

    13:48

    "Qəbələ" Premyer Liqada keçirdiyi oyunlardakı hakim qərarları ilə bağlı bəyanat yayıb

    Futbol
    13:46
    Foto

    Şəhərin mərkəzində yeni dad məkanı - "Xonça" Chocolate & Patisserie fəaliyyətə başlayıb

    Biznes
    13:45

    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərin cəzası endirilib

    Daxili siyasət
    13:37

    Azərbaycan və İtaliya idman və gənclərlə iş sahəsində tərəfdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

    İdman
    13:36

    Şahid: Bakıda yanğın baş verən binadan 20-yə yaxın sakin təxliyə olunub

    Hadisə
    13:33

    Yekaterinburqda Azərbaycan diasporunun keçmiş liderinə cəza istənilib

    Region
    13:29

    Azərbaycanlı FIFA referisi UEFA Konfrans Liqasının pley-off oyununu idarə edəcək

    Futbol
    13:22

    Tofiq Musayev: "UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram"

    Fərdi
    13:20

    Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların ikinci raundu başlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti