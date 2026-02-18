İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Koloradoda yol qəzasında dörd nəfər ölüb, 29 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 18 fevral, 2026
    • 05:13
    Koloradoda yol qəzasında dörd nəfər ölüb, 29 nəfər yaralanıb

    ABŞ-nin Kolorado ştatında baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində dörd nəfər həlak olub, 29 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Denver Post" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    "Koloradonun cənubunda 30-dan çox avtomobilin iştirakı ilə baş verən qəza nəticəsində dörd nəfər həlak olub, 29 nəfər yaralanıb", - deyə nəşr qeyd edib.

    Bildirilib ki, hadisə torpağı "I-25" magistral yoluna sovuran güclü küləklə bağlı olub. Hazırda qəza yaxınlığındakı sahə şimal istiqamətində bağlanıb. Yaralılar xəstəxanalara çatdırılıb.

    Hazırda hadisənin bütün detalları araşdırılır.

    В массовом ДТП в Колорадо погибли четыре, пострадали до 30 человек

