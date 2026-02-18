Koloradoda yol qəzasında dörd nəfər ölüb, 29 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 18 fevral, 2026
- 05:13
ABŞ-nin Kolorado ştatında baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində dörd nəfər həlak olub, 29 nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Denver Post" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
"Koloradonun cənubunda 30-dan çox avtomobilin iştirakı ilə baş verən qəza nəticəsində dörd nəfər həlak olub, 29 nəfər yaralanıb", - deyə nəşr qeyd edib.
Bildirilib ki, hadisə torpağı "I-25" magistral yoluna sovuran güclü küləklə bağlı olub. Hazırda qəza yaxınlığındakı sahə şimal istiqamətində bağlanıb. Yaralılar xəstəxanalara çatdırılıb.
Hazırda hadisənin bütün detalları araşdırılır.
Son xəbərlər
05:13
Koloradoda yol qəzasında dörd nəfər ölüb, 29 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
04:42
Fransada daşqın nəticəsində 100 min hektardan çox ərazi su altında qalıbDigər ölkələr
04:04
"USS Gerald R. Ford" ABŞ-nin Avropa Komandanlığının məsuliyyət zonasına daxil olubDigər ölkələr
03:38
"Politico": Avropalıların yarısından çoxu demokratiyadan narazıdırDigər ölkələr
03:08
BMT-nin xüsusi iclasında Azərbaycanın aqrar sistemlərin modernləşdirilməsi siyasətindən bəhs olunubXarici siyasət
02:34
KİV: ABŞ, Ukrayna və Rusiya arasındakı Cenevrə danışıqları "dalana dirənib"Digər ölkələr
02:06
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilibFutbol
01:41
Vens İranla müzakirələrdə ABŞ-nin "qırmızı xətt"ləri barədə danışıbDigər ölkələr
01:13