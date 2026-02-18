Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В массовом ДТП в Колорадо погибли четыре, пострадали до 30 человек

    • 18 февраля, 2026
    • 04:32
    В массовом ДТП в Колорадо погибли четыре, пострадали до 30 человек

    В результате ДТП в штате Колорадо, США, погибли четыре, пострадали 29 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Denver Post со ссылкой на источники.

    "Четыре человека погибли и 29 получили ранения в результате аварии <...> на юге Колорадо, в которой участвовало более 30 автомобилей", - сказано в публикации.

    Отмечается, что происшествие было связано с сильным ветром, который сдул грунт на автомагистрали I-25. В настоящий момент участок близ аварии в северном направлении закрыт. Пострадавшие были доставлены в больницы, степень их травм неизвестна.

    В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.

