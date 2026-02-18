В массовом ДТП в Колорадо погибли четыре, пострадали до 30 человек
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 04:32
В результате ДТП в штате Колорадо, США, погибли четыре, пострадали 29 человек.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Denver Post со ссылкой на источники.
"Четыре человека погибли и 29 получили ранения в результате аварии <...> на юге Колорадо, в которой участвовало более 30 автомобилей", - сказано в публикации.
Отмечается, что происшествие было связано с сильным ветром, который сдул грунт на автомагистрали I-25. В настоящий момент участок близ аварии в северном направлении закрыт. Пострадавшие были доставлены в больницы, степень их травм неизвестна.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.
Последние новости
04:32
В массовом ДТП в Колорадо погибли четыре, пострадали до 30 человекДругие страны
04:21
В ООН представили опыт Азербайджана по модернизации аграрных системВнешняя политика
03:50
На юго-западе Франции из-за наводнения затопило более 100 тыс. гаДругие страны
03:17
Авианосец USS Gerald R. Ford вошел в зону ответственности Еврокомандования СШАДругие страны
02:44
Politico: В Европе недовольны демократиейДругие страны
02:06
В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сыграны первые стыковые матчиФутбол
01:39
СМИ: Переговоры между США, Украиной и РФ в Женеве "застряли"Другие страны
01:16
Вэнс заявил о "красных линиях" в переговорах с ИраномДругие страны
00:47