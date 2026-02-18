İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Vaşinqtonun sorğusu əsasında İsveçdə Rusiya vətəndaşı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 18 fevral, 2026
    • 05:40
    Vaşinqtonun sorğusu əsasında İsveçdə Rusiya vətəndaşı saxlanılıb

    İsveç Təhlükəsizlik Polisi ABŞ-nin sorğusu əsasında Rusiya vətəndaşını saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "TV4" telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, həmin şəxs Birləşmiş Ştatlarda qiyabi həbs edildikdən sonra beynəlxalq axtarışda olub. O, dekabr ayında Stokholmda polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Amerika hakimiyyəti onu 2022–2023-cü illərdə sanksiya rejimini pozmaqda şübhəli bilir və ekstradisiya edilməsinə çalışır.

    Polisin mətbuat katibi Yunatan Svenson bildirib ki, söhbət beynəlxalq həbs qətimkan tədbirindən gedir. İsveçin cinayət işinin istintaqında başqa ölkəyə yardım göstərməsi ilə əlaqədar qurum detalları açıqlamır.

    Stokholm Dairə Məhkəməsi saxlanılan şəxsin ekstradisiya ilə bağlı qərar verilənə qədər həbsdə saxlanılması barədə qərar çıxarıb. Yekun qərarı İsveçin baş prokuroru, Ali Məhkəməsi və hökuməti təsdiqləməlidir.

    ekstradisiya İsveç Rusiya vətəndaşı
    В Швеции по запросу Вашингтона задержали гражданина РФ

    Son xəbərlər

    06:32

    ABŞ-nin patrul təyyarəsi SEPAH-ın təlim keçirdiyi rayon üzərində kəşfiyyat aparıb

    Digər ölkələr
    06:07

    Nyu-Yorkun şimalında kilsədə partlayış olub, azı beş nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    05:40

    Vaşinqtonun sorğusu əsasında İsveçdə Rusiya vətəndaşı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    05:13

    Koloradoda yol qəzasında dörd nəfər ölüb, 29 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    04:42

    Fransada daşqın nəticəsində 100 min hektardan çox ərazi su altında qalıb

    Digər ölkələr
    04:04

    "USS Gerald R. Ford" ABŞ-nin Avropa Komandanlığının məsuliyyət zonasına daxil olub

    Digər ölkələr
    03:38

    "Politico": Avropalıların yarısından çoxu demokratiyadan narazıdır

    Digər ölkələr
    03:08

    BMT-nin xüsusi iclasında Azərbaycanın aqrar sistemlərin modernləşdirilməsi siyasətindən bəhs olunub

    Xarici siyasət
    02:34

    KİV: ABŞ, Ukrayna və Rusiya arasındakı Cenevrə danışıqları "dalana dirənib"

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti