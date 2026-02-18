İspaniya Kubokunun final oyununun vaxtı açıqlanıb
Futbol
- 18 fevral, 2026
- 17:35
İspaniya Kubokunun final oyununun keçiriləcəyi tarix müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya Kral Futbol Federasiyası məlumat yayıb.
Həlledici qarşılaşma aprelin 18-dən 19-na keçən gecə Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.
Görüş Sevilyadakı Estadio de-la Kartuxa stadionunda təşkil olunacaq.
Qeyd edək ki, "Barselona" yarımfinalın ilk görüşündə "Atletiko"ya (0:4), "Atletik" isə "Real Sosyedad"a (0:1) uduzub.
