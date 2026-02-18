İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İspaniya Kubokunun final oyununun vaxtı açıqlanıb

    Futbol
    • 18 fevral, 2026
    • 17:35
    İspaniya Kubokunun final oyununun vaxtı açıqlanıb

    İspaniya Kubokunun final oyununun keçiriləcəyi tarix müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya Kral Futbol Federasiyası məlumat yayıb.

    Həlledici qarşılaşma aprelin 18-dən 19-na keçən gecə Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

    Görüş Sevilyadakı Estadio de-la Kartuxa stadionunda təşkil olunacaq.

    Qeyd edək ki, "Barselona" yarımfinalın ilk görüşündə "Atletiko"ya (0:4), "Atletik" isə "Real Sosyedad"a (0:1) uduzub.

    İspaniya kuboku final oyunu vaxt

    Son xəbərlər

    18:49

    "Axios": ABŞ dövlət katibi Raul Kastronun nəvəsi ilə Kubanın gələcəyi barədə gizli şəkildə danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    18:47

    10 avtobus marşrutu üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    18:41
    Foto

    SOCAR və "Baker Hughes" quyular üzrə rəqəmsallaşmanın aparılmasını müzakirə edib

    Energetika
    18:17

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi XXV Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəyə imza atıb - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    18:00

    Aİ səfiri Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    17:59

    Azərbaycanda ötən il istehlakçı hüquqları üzrə 54 protokol tərtib edilib

    Biznes
    17:58

    Bolqarıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək

    Digər ölkələr
    17:56
    Foto

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə start verilib

    Komanda
    17:53

    İcma: "Amnesty International"ın bəyanatı əsassız və böhtan xarakterlidir

    Daxili siyasət
