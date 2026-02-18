İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Ramazan ayı ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 20:28
    Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Ramazan ayı ilə bağlı paylaşım edib
    Mehriban Əliyeva

    Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Ramazan ayı ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:

    "Ramazan ayınız mübarək! Bütün dünya müsəlmanlarını Ramazan ayının başlanması münasibətilə təbrik edir, Allahdan hər kəsin dua və orucunun qəbul olunmasını diləyirəm!"

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала Священного месяца Рамазан
    Mehriban Aliyeva shares Ramadan greetings

