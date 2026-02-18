Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Ramazan ayı ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 18 fevral, 2026
- 20:28
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Ramazan ayı ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"Ramazan ayınız mübarək! Bütün dünya müsəlmanlarını Ramazan ayının başlanması münasibətilə təbrik edir, Allahdan hər kəsin dua və orucunun qəbul olunmasını diləyirəm!"
