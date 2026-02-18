Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала Священного месяца Рамазан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю начала месяца Рамазан.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"С месяцем Рамазан!

Поздравляю всех мусульман мира по случаю начала месяца Рамазан, желаю, чтобы Аллах принял молитвы и пост каждого".