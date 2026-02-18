Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 20:29
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала Священного месяца Рамазан

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю начала месяца Рамазан.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "С месяцем Рамазан!

    Поздравляю всех мусульман мира по случаю начала месяца Рамазан, желаю, чтобы Аллах принял молитвы и пост каждого".

