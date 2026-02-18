Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала Священного месяца Рамазан
Внутренняя политика
- 18 февраля, 2026
- 20:29
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю начала месяца Рамазан.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"С месяцем Рамазан!
Поздравляю всех мусульман мира по случаю начала месяца Рамазан, желаю, чтобы Аллах принял молитвы и пост каждого".
Последние новости
21:26
Фото
Президент Азербайджана встретился в Вашингтоне с руководством Американо-израильского комитета по общественным связямВнешняя политика
21:23
Видео
Администрация президента: Турция является сильным и надежным союзником НАТОВ регионе
21:07
Израиль провел зачистку в двух населенных пунктах на юге СирииДругие страны
20:58
Фото
Счетная палата представила АБР инициативы по расширению сотрудничестваФинансы
20:38
Объявлены стартовые составы "Карабаха" и "Ньюкасла"Футбол
20:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю начала Священного месяца РамазанВнутренняя политика
20:23
ВВС США за два дня выполнили 30 рейсов с грузами на Ближний ВостокДругие страны
20:09
Фото
Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматамИндивидуальные
19:52