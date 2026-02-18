İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    • 18 fevral, 2026
    • 20:44
    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin daha bir oyunu keçirilib

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin daha bir oyunu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında "Quba" ilə qarşılaşan "Sabah" 113:76 hesablı qələbə qazanıb.

    Daha əvvəl baş tutan qarşılaşmada "Ordu" "Sumqayıt"ı 93:74 hesabı ilə üstələyib.

    Qeyd edək ki, "Ordu" - "Sumqayıt" cütünün qalibi "Sabah" - "Quba" duelinin güclüsü ilə oynayacaq. "Gəncə" - "Neftçi" duelində sevinən tərəf isə "Abşeron Lions" - "Şəki" qarşılaşmasının qalibi ilə qarşılaşacaq.

    basketbol Azərbaycan Kuboku

    Son xəbərlər

    21:52

    Azərbaycanda dövlət zəmanətli borc ÜDM-in 8 %-nə düşüb

    Maliyyə
    21:49
    Foto
    Video

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"- "Nyukasl" oyununda erkən qol vurulub - YENİLƏNİR

    Futbol
    21:39

    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilər Azərbaycandan deportasiya edilib

    Daxili siyasət
    21:19

    İsrail Suriyada iki yaşayış məntəqəsində təmizləmə əməliyyatı keçirib

    Digər ölkələr
    21:09

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura yekun vurulub

    Komanda
    20:50
    Foto

    İlham Əliyev Vaşinqtonda Amerika İsrail İctimai Əlaqələr Komitəsinin icraçı direktoru və digər rəhbər heyəti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:50
    Video

    Kommunikasiya İdarəsi: Türkiyə NATO-da çəkindirmə və regional təhlükəsizliklə bağlı kritik öhdəlik daşıyır

    Region
    20:44

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    20:38

    ABŞ təyyarələri iki gün ərzində Yaxın Şərqə 30 reysdən çox yük daşıyıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti