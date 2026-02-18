Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin daha bir oyunu keçirilib
Komanda
- 18 fevral, 2026
- 20:44
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin daha bir oyunu keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında "Quba" ilə qarşılaşan "Sabah" 113:76 hesablı qələbə qazanıb.
Daha əvvəl baş tutan qarşılaşmada "Ordu" "Sumqayıt"ı 93:74 hesabı ilə üstələyib.
Qeyd edək ki, "Ordu" - "Sumqayıt" cütünün qalibi "Sabah" - "Quba" duelinin güclüsü ilə oynayacaq. "Gəncə" - "Neftçi" duelində sevinən tərəf isə "Abşeron Lions" - "Şəki" qarşılaşmasının qalibi ilə qarşılaşacaq.
Son xəbərlər
21:52
Azərbaycanda dövlət zəmanətli borc ÜDM-in 8 %-nə düşübMaliyyə
21:49
Foto
Video
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"- "Nyukasl" oyununda erkən qol vurulub - YENİLƏNİRFutbol
21:39
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilər Azərbaycandan deportasiya edilibDaxili siyasət
21:19
İsrail Suriyada iki yaşayış məntəqəsində təmizləmə əməliyyatı keçiribDigər ölkələr
21:09
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura yekun vurulubKomanda
20:50
Foto
İlham Əliyev Vaşinqtonda Amerika İsrail İctimai Əlaqələr Komitəsinin icraçı direktoru və digər rəhbər heyəti ilə görüşübXarici siyasət
20:50
Video
Kommunikasiya İdarəsi: Türkiyə NATO-da çəkindirmə və regional təhlükəsizliklə bağlı kritik öhdəlik daşıyırRegion
20:44
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin daha bir oyunu keçirilibKomanda
20:38