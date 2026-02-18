İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Hesablama Palatası ADB-yə əməkdaşlıq təklifləri təqdim edib

    Maliyyə
    • 18 fevral, 2026
    • 20:29
    Hesablama Palatası ADB-yə əməkdaşlıq təklifləri təqdim edib

    Hesablama Palatası Asiya İnkişaf Bankına (ADB) müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlıq təklifləri təqdim edib.

    "Report" bu barədə Palataya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumda ADB-nin (AİB) Dövlət sektorunun idarə edilməsi və dövlət sektorunda idarəetmə qrupu üzrə ölkəmizdə səfərdə olan missiyası ilə görüş keçirilib. Görüşdə Palatanın Aparat rəhbəri və struktur bölmə rəhbərləri iştirak ediblər.

    Dövlət Sektorunun İdarəedilməsi və İdarəetmə Sektorunun direktoru Navendu Karan Hesablama Palatası ilə ADB arasında formalaşan ilkin əməkdaşlıq münasibətlərini yüksək qiymətləndirildiyini bildirib və bundan əvvəl onlayn formatda keçirilmiş görüşdə müzakirə olunan məsələlərə toxunub. O, eyni zamanda, gələcək əməkdaşlıq çərçivəsində Palatanın irəli sürəcəyi təkliflərin müzakirəsinə hazır olduqlarını vurğulayıb.

    Hesablama Palatasının Aparat rəhbəri Tamerlan Yusif-zadə qurumun təkliflərini diqqətə çatdırıb, qeyd edib ki, Palasının 2026-2030-cu illər üzrə yeni Strateji Planında nəzərdə tutulmuş hədəflərin reallaşdırılması, xüsusilə yeni qurulan Dövlət Auditi İnformasiya Sisteminin (DAİS) təkmilləşdirilməsi, həmkar ali audit orqanları ilə audit fəaliyyətinin rəqəmsallaşdırılması sahəsində bilik və təcrübə mübadiləsinin aparılması, Palatanın institusional potensialının gücləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    ADB nümayəndələri təklifləri yüksək qiymətləndirərək növbəti addımların atılması üçün müvafiq tədbirlərin görüləcəyini bildiriblər.

    Hesablama Palatası Asiya İnkişaf Bankı

    Son xəbərlər

    20:38

    ABŞ təyyarələri iki gün ərzində Yaxın Şərqə 30 reysdən çox yük daşıyıb

    Digər ölkələr
    20:31

    "Qarabağ" və "Nyukasl" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    20:29
    Foto

    Hesablama Palatası ADB-yə əməkdaşlıq təklifləri təqdim edib

    Maliyyə
    20:28

    Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Ramazan ayı ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    20:09

    Ukrayna XİN: Danışıqlarda atəşkəsin texniki aspektləri razılaşdırılıb

    Digər ölkələr
    19:58

    Çingiz Hüseynzadə: "Qış Olimpiadası Azərbaycan idmançısı üçün böyük təcrübə oldu"

    Fərdi
    19:57

    Əraqçi Qrossiyə ABŞ ilə gələcək danışıqlar üçün proqramın hazırlanması barədə məlumat verib

    Region
    19:43
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar məlum olub

    Fərdi
    19:15

    KİV: ABŞ İranla böyük müharibəyə yaxınlaşır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti