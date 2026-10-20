İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Anar Əliyev Şuşada vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 20 oktyabr, 2026
    • 10:04
    Anar Əliyev Şuşada vətəndaşları qəbul edəcək

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev oktyabrın 30-da Şuşa şəhərində Şuşa və Xocavənd sakinlərini qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Qəbul zamanı vətəndaşların Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin səlahiyyət dairəsinə aid müraciətləri cavablandırılacaq, müraciətlərdə əksini tapan məsələlərin həlli ilə əlaqədar tədbirlər görüləcək.

    Vətəndaşlar 20 - 22 oktyabr tarixlərində Nazirliyə rəsmi şəkildə (info@sosial.gov.az elektron ünvanı və ya poçt vasitəsilə) müraciət edərək və ya "142" Çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq qəbula yazıla bilərlər.

    Vətəndaşlar qəbula yazılmış şəxslərin əvvəlcədən tərtib edilmiş siyahısı əsasında qəbul ediləcəklər.

    Anar Əliyev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) Vətəndaş qəbulu
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