Anar Əliyev Şuşada vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 20 oktyabr, 2026
- 10:04
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Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev oktyabrın 30-da Şuşa şəhərində Şuşa və Xocavənd sakinlərini qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Qəbul zamanı vətəndaşların Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin səlahiyyət dairəsinə aid müraciətləri cavablandırılacaq, müraciətlərdə əksini tapan məsələlərin həlli ilə əlaqədar tədbirlər görüləcək.
Vətəndaşlar 20 - 22 oktyabr tarixlərində Nazirliyə rəsmi şəkildə (info@sosial.gov.az elektron ünvanı və ya poçt vasitəsilə) müraciət edərək və ya "142" Çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq qəbula yazıla bilərlər.
Vətəndaşlar qəbula yazılmış şəxslərin əvvəlcədən tərtib edilmiş siyahısı əsasında qəbul ediləcəklər.
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