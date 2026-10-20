Türkiyədə bələdiyyə sədri və oğlu rüşvətə görə həbs edilib
Region
- 20 oktyabr, 2026
- 10:05
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Türkiyənin Muğla əyalətinin Milas rayon bələdiyyəsində rüşvət və tenderdə saxtakarlığa dair aparılan istintaq çərçivəsində bələdiyyə sədri Fevzi Topuz və oğlu Doruk Topuz da daxil olmaqla 35 şübhəli barəsində həbs qətimkan qərarı verilib.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı "TRT Haber" yayıb.
Bildirilib ki, Türkiyənin 13 əyalətində eyni vaxtda keçirilən əməliyyat nəticəsində 29 nəfər tutulub.
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