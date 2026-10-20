İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Türkiyədə bələdiyyə sədri və oğlu rüşvətə görə həbs edilib

    Region
    • 20 oktyabr, 2026
    • 10:05
    Türkiyədə bələdiyyə sədri və oğlu rüşvətə görə həbs edilib

    Türkiyənin Muğla əyalətinin Milas rayon bələdiyyəsində rüşvət və tenderdə saxtakarlığa dair aparılan istintaq çərçivəsində bələdiyyə sədri Fevzi Topuz və oğlu Doruk Topuz da daxil olmaqla 35 şübhəli barəsində həbs qətimkan qərarı verilib.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "TRT Haber" yayıb.

    Bildirilib ki, Türkiyənin 13 əyalətində eyni vaxtda keçirilən əməliyyat nəticəsində 29 nəfər tutulub.

    Türkiyə Cümhuriyyəti Bələdiyyə sədri Muğla Malisa
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