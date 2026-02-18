Счетная палата представила АБР инициативы по расширению сотрудничества

Счетная палата Азербайджана представила Азиатскому банку развития (АБР) предложения о сотрудничестве по ряду направлений.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, данные инициативы были представлены на встрече руководителя Аппарата и глав структурных подразделений Счетной палаты с миссией АБР по вопросам управления госсектором, находящейся с визитом в Азербайджане.

Директор сектора госуправления АБР Навенду Каран высоко оценил формирующееся сотрудничество со Счетной палатой и напомнил о вопросах, обсуждавшихся ранее в онлайн-формате. Он подчеркнул готовность к рассмотрению предложений Палаты в рамках дальнейшего взаимодействия.

Руководитель Аппарата Счетной палаты Тамерлан Юсиф-заде представил инициативы ведомства. По его словам, важное значение имеет реализация целей, предусмотренных новым Стратегическим планом Палаты на 2026–2030 годы, включая совершенствование недавно созданной Информационной системы государственного аудита (DAİS), расширение обмена опытом с высшими органами аудита в сфере цифровизации, а также укрепление институционального потенциала ведомства.

Представители АБР положительно оценили предложения и заявили о готовности предпринять дальнейшие шаги для развития сотрудничества.