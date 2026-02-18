Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura yekun vurulub
Komanda
- 18 fevral, 2026
- 21:09
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura iki oyunla yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, "Azərreyl" kollektivi ilə qarşılaşan "Ordu" 3:2 (22:25, 26:28, 25:20, 25:21, 15:11) hesablı qələbə qazanıb.
"Xilasedici" isə "Neftçi"ni 3:0 (25:23, 25:18, 25:21) hesabı ilə üstələyib.
Hər iki qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında təşkil olunub.
20:38