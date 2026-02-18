Kommunikasiya İdarəsi: Türkiyə NATO-da çəkindirmə və regional təhlükəsizliklə bağlı kritik öhdəlik daşıyır
- 18 fevral, 2026
- 20:50
Türkiyə NATO-da çəkindirmə və regional təhlükəsizliklə bağlı kritik öhdəlik daşıyır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin NATO-ya üzvlüyün 74-cü ili münasibətilə rəsmi "X" sosial media hesabında yazılıb.
Qeyd olunub ki, Türkiyə 1952-ci ildən bəri NATO-nun güclü və etibarlı müttəfiqlərindən biri kimi artıq sülhə, sabitliyə və kollektiv müdafiəyə qətiyyətlə töhfə verir.
"Ölkəmiz strateji mövqeyi, güclü ordusu və böhranların idarə olunmasındakı təcrübəsi ilə NATO-da çəkindirmə, terrorla mübarizə və regional təhlükəsizliyin qorunmasında kritik öhdəlik daşıyır.
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın liderliyi altında Türkiyə inkişaf edən müdafiə texnologiyaları, kibertəhlükəsizlik potensialı və yeni nəsil təhdidlərə qarşı səriştələri ilə NATO-nun 2030 vizyonuna töhfə verməyə və ortaq təhlükəsizliyi gücləndirməyə davam edəcək", - paylaşımda vurğulanıb.
