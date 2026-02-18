Администрация президента: Турция является сильным и надежным союзником НАТО

Турция играет важную роль в обеспечении сдерживания в рамках НАТО, борьбе с терроризмом и защите региональной безопасности.

Как сообщает Report, это следует из публикации Управления коммуникаций Администрации президента Турции по случаю 74-й годовщины членства страны в Альянсе.

"Турция с 1952 года как один из сильных и надежных союзников НАТО на протяжении 74 лет вносит существенный вклад в обеспечение мира, стабильности и коллективной обороны. Благодаря своему стратегическому положению, сильной армии и опыту в управлении кризисами, наша страна играет одной из важнейших ролей в обеспечении сдерживания в рамках НАТО, борьбе с терроризмом и защите региональной безопасности", - говорится в публикации.

Отмечается, что под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция продолжит вносить вклад в достижение целей Альянса до 2030 года и укреплять коллективную безопасность за счет развивающихся оборонных технологий, возможностей по кибербезопасности и противодействию угрозам нового поколения.