Администрация президента: Турция является сильным и надежным союзником НАТО
- 18 февраля, 2026
- 21:23
Турция играет важную роль в обеспечении сдерживания в рамках НАТО, борьбе с терроризмом и защите региональной безопасности.
Как сообщает Report, это следует из публикации Управления коммуникаций Администрации президента Турции по случаю 74-й годовщины членства страны в Альянсе.
"Турция с 1952 года как один из сильных и надежных союзников НАТО на протяжении 74 лет вносит существенный вклад в обеспечение мира, стабильности и коллективной обороны. Благодаря своему стратегическому положению, сильной армии и опыту в управлении кризисами, наша страна играет одной из важнейших ролей в обеспечении сдерживания в рамках НАТО, борьбе с терроризмом и защите региональной безопасности", - говорится в публикации.
Отмечается, что под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция продолжит вносить вклад в достижение целей Альянса до 2030 года и укреплять коллективную безопасность за счет развивающихся оборонных технологий, возможностей по кибербезопасности и противодействию угрозам нового поколения.
Türkiye, 1952’den bu yana NATO’nun güçlü ve güvenilir müttefiklerinden biri olarak 74 yıldır barışa, istikrara ve kolektif savunmaya kararlılıkla katkı sunmaktadır.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 18, 2026
Ülkemiz; stratejik konumuyla, güçlü ordusuyla ve kriz yönetimindeki tecrübesiyle NATO’da caydırıcılığın… pic.twitter.com/OSSyqdNoyA