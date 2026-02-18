Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Швеции по запросу Вашингтона задержали гражданина РФ

    Полиция безопасности Швеции (СЕПО) задержала гражданина России по запросу США.

    Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал TV4.

    Согласно информации, россиянин находился в международном розыске после заочного ареста в Соединенных Штатах. В декабре он был задержан сотрудниками СЕПО в Стокгольме. Американские власти подозревают его в нарушении санкционного режима в 2022–2023 годах и добиваются его экстрадиции.

    Пресс-секретарь СЕПО Юнатан Свенссон заявил, что речь идет о международном ордере на арест. В связи с тем что Швеция оказывает содействие другой стране в расследовании уголовного дела, ведомство не раскрывает детали.

    Окружной суд Стокгольма постановил оставить задержанного под стражей до принятия решения об экстрадиции. Окончательное решение должны утвердить генеральный прокурор, Верховный суд и правительство Швеции.

