İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan və Misir arasında dini sahədə təcrübə mübadiləsi müzakirə edilib

    Din
    • 18 fevral, 2026
    • 17:37
    Azərbaycan və Misir arasında dini sahədə təcrübə mübadiləsi müzakirə edilib

    Azərbaycanla Misir arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi, həmçinin dini sahədə qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov və Misirin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Houssam-Eldine Reda arasındakı görüşdə söhbət aparılıb.

    Dövlət Komitəsinin sədri Misirə səfəri zamanı keçirilən görüşlərdə dini təhsil, maarifləndirmə və dini radikalizmə qarşı mübarizə sahəsində müzakirələrin aparıldığını bildirib.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə Misirin Dini İşlər və Vəqflər Nazirliyi arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanların mövcud olduğu vurğulanıb.

    R.Məmmədov Azərbaycanın dövlət-din siyasətinə dair ətraflı məlumat verib. O qeyd edib ki, Azərbaycan dünyada dini tolerantlıq və multikulturalizm nümunəsi kimi tanınır, dövlət dini etiqad azadlığını qoruyur, müxtəlif dini icmaların sərbəst fəaliyyətini təmin edir.

    Səfir Houssam-Eldine Reda ölkələr arasında mövcud dostluq münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə olduğu kimi, dini-mənəvi müstəvidə də inkişaf etdiyini vurğulayıb və qarşılıqlı səfərlərin əlaqələrin genişlənməsinə mühüm töhfə verdiyini bildirib.

    Görüş zamanı beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində islamofobiya və dini radikalizmə qarşı mübarizə, tolerantlığın təşviqi istiqamətlərində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub.

    Dini Qurumlar Misir səfiri Ramin Məmmədov Misir
    Foto
    Azerbaijan, Egypt discuss exchange of experience in religious affairs

    Son xəbərlər

    18:49

    "Axios": ABŞ dövlət katibi Raul Kastronun nəvəsi ilə Kubanın gələcəyi barədə gizli şəkildə danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    18:47

    10 avtobus marşrutu üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    18:41
    Foto

    SOCAR və "Baker Hughes" quyular üzrə rəqəmsallaşmanın aparılmasını müzakirə edib

    Energetika
    18:17

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi XXV Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəyə imza atıb - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    18:00

    Aİ səfiri Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    17:59

    Azərbaycanda ötən il istehlakçı hüquqları üzrə 54 protokol tərtib edilib

    Biznes
    17:58

    Bolqarıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək

    Digər ölkələr
    17:56
    Foto

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə start verilib

    Komanda
    17:53

    İcma: "Amnesty International"ın bəyanatı əsassız və böhtan xarakterlidir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti