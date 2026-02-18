İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İrəvanda atışma baş verib: ölən var

    Region
    • 18 fevral, 2026
    • 17:40
    İrəvanda atışma baş verib: ölən var

    Bu gün İrəvanda atışma baş verib.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir.

    İlkin məlumata görə, 10 nəfər tibb müəssisələrinə yerləşdirilib. Yaralılardan biri ölüb. İki nəfərin vəziyyəti son dərəcə ağır, digərlərinin vəziyyəti isə stabildir.

    Qeyd olunur ki, ən azı iki yaralının həyatı hələ də təhlükə altındadır. Hazırda onlar əməliyyat olunur.

    İstintaq şöbəsində bir qrup şəxsə qarşı qəsdən adam öldürməyə cəhd və silah-sursatın qanunsuz saxlanılması, daşınması və istifadəsi ittihamı ilə cinayət işi başlanıb.

    Hadisə yerində bir neçə giliz, qan izləri, bıçaq və üzərində atəş izləri olan "Leksus" markalı avtomobil aşkar edilib.

