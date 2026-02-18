В Ереване произошла стрельба: есть погибший
- 18 февраля, 2026
- 17:33
В Ереване 18 февраля произошла стрельба.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
По предварительным данным, в медицинские учреждения были доставлены 10 человек. Один из пострадавших скончался. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как стабильное.
Отмечается, что жизни как минимум двух раненых по-прежнему угрожает опасность. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь, проводятся хирургические операции.
На основании обстоятельств происшествия в следственном отделе возбуждено уголовное дело против группы лиц по обвинению в "покушении на убийство" и незаконном хранении, ношении и использовании оружия и боеприпасов.
На месте происшествия обнаружены несколько гильз от автомата и пистолета, следы крови, нож и автомобиль "Лексус" со следами выстрелов.