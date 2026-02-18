В Ереване произошла стрельба: есть погибший

В Ереване 18 февраля произошла стрельба.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По предварительным данным, в медицинские учреждения были доставлены 10 человек. Один из пострадавших скончался. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как стабильное.

Отмечается, что жизни как минимум двух раненых по-прежнему угрожает опасность. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь, проводятся хирургические операции.

На основании обстоятельств происшествия в следственном отделе возбуждено уголовное дело против группы лиц по обвинению в "покушении на убийство" и незаконном хранении, ношении и использовании оружия и боеприпасов.

На месте происшествия обнаружены несколько гильз от автомата и пистолета, следы крови, нож и автомобиль "Лексус" со следами выстрелов.