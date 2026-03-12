Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Кобахидзе: Грузия увеличит пошлину на ввоз автомобилей старше 6 лет вместо запрета их импорта

    В регионе
    • 12 марта, 2026
    • 15:21
    Кобахидзе: Грузия увеличит пошлину на ввоз автомобилей старше 6 лет вместо запрета их импорта

    Правительство Грузии отказалось от первоначального плана по запрету ввоза автомобилей старше 6 лет, взамен будет увеличена пошлина за таможенное оформление таких транспортных средств.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил премьер-министры страны Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, таможенная пошлина для таких автомобилей составит 4,5 лари (примерно $1,6) за 1 куб. см. объема двигателя.

    В настоящее время стандартная пошлина при ввозе легковых автомобилей в Грузии составляет 0,8 лари/1 куб. см объема двигателя.

    "Мы внесли определенные корректировки в это решение, которое было основано на интересах соответствующих частных предприятий и интересах наших граждан и широко обсуждалось в обществе", - отметил Кобахидзе.

    Напомним, что Грузия планировала с 1 апреля 2026 года ввести запрет на ввоз в страну легковых автомобилей старше 6 лет из-за увеличения числа транспортных средств за последние годы.

    Лента новостей