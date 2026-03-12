İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Kobaxidze: Gürcüstanda 6 ildən yuxarı avtomobillər üçün gömrük rüsumu artırılacaq

    Gürcüstan hökuməti yaşı 6 ildən çox olan avtomobillərinin idxalının qadağan edilməsi ilə bağlı ilkin plandan imtina edib, bunun əvəzinə bu cür nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün rüsum artırılacaq.

    "Report" Gürcüstan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri İrakli Kobaxidze bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu cür avtomobillər üçün gömrük rüsumu mühərrik həcminin hər 1 kubsantimetr üçün 4,5 lari (təxminən 1,6 dollar) təşkil edəcək.

    Hazırda Gürcüstanda minik avtomobillərinin idxalı zamanı standart rüsum mühərrik həcminin hər 1 kubsantimetri üçün 0,8 lari təşkil edir.

    "Biz müvafiq özəl müəssisələrin və vətəndaşlarımızın maraqlarına görə, eləcə də cəmiyyətdə geniş müzakirə olunan bu qərara müəyyən düzəlişlər etdik", - İ.Kobaxidze qeyd edib.

    Xatırladaq ki, son illərdə nəqliyyat vasitələrinin sayının artması səbəbindən Gürcüstan 2026-cı il aprelin 1-dən ölkəyə 6 ildən çox minik avtomobillərinin gətirilməsinə qadağa qoymağı planlaşdırırdı.

