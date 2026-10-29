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    Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə bu gün yekun vurulur

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2026
    • 09:13
    Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə bu gün yekun vurulur

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, son olaraq iki oyun keçiriləcək.

    I Liqa təmsilçilərinin duelində "Xankəndi" "Gəncəbasar"la münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    I Liqanın digər iştirakçısı "Karvan-Yevlax" II Liqada çıxış edən "Zəngəzur"la üz-üzə gələcək. Hər iki qarşılaşma saat 14:00-da start götürəcək.

    Azərbaycan Kuboku

    II təsnifat mərhələsi

    29 oktyabr

    14:00. "Xankəndi" – "Gəncəbasar"

    Hakimlər: Mahmud Bağırzadə, Sənan Atayev, Safalı Ağayev, Hacıağa Həsənov.

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

    Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    14:00. "Zəngəzur" – "Karvan Yevlax"

    Hakimlər: Ceyhun Hüseynov, Vüqar Bayramov, Samir Qaracayev, Ləman Əmirli.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.

    Binə qəsəbə stadionu

    Xatırladaq ki, raundun əvvəlki matçlarında "Araz-Naxçıvan" "Şimal"ı (6:0), "Marafon" "Zaqatala"nı (1:0), "Sumqayıt" "Kür-Araz"ı (11:0), "Qəbələ" "Mingəçevir"i (3:0), "Zirə" "Səbail"i (2:2, p. - 3:2), "İmişli" "Qaradağ Lökbatan"ı (4:1), "Şamaxı" "Hypers"i (5:1), "Şahdağ Qusar" MOİK-i (9:1), "Şəfa" "Ağstafa Gəncləri"ni (9:2), "Kəpəz" "Baku Sportinq"i (3:1) məğlub edib.

    Futbol üzrə Azərbaycan Kuboku Xankəndi FK Karvan-Yevlax FK Gəncəbasar FK
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