Anglo Asian Mining произвела более 1 млн унций в золотом эквиваленте на рудниках в Азербайджане

    Британская горнодобывающая компания Anglo Asian Mining (ААМ), специализирующаяся на освоении золотоносных месторождений в Азербайджане, достигла суммарного объема производства в более чем 1 млн унций в золотом эквиваленте с момента запуска своих рудников на территории страны.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

    Уточняется, что ААМ приступила к извлечению золота и серебра с использованием технологии кучного выщелачивания руды, добываемой на открытом карьере "Гедабек", в 2009 году. В прошлом году, следуя стратегии расширения деятельности, Anglo Asian Mining запустила новый подземный медно-золотой рудник "Гилар", а также медный карьер "Демирли".

    "К концу января 2026 года совокупный объем производства с момента начала работы в 2009 году преодолел отметку в один миллион унций в золотом эквиваленте. Данный показатель включает около 851 тыс. унций золота, 1,9 млн унций серебра и свыше 30 тыс. тонн меди", - указывается в заявлении компании.

    Anglo Asian Mining также ожидает трехкратное увеличение объемов выпуска меди в 2026 году благодаря наращиванию мощностей рудников "Гилар" и "Демирли". Стоит напомнить, что только за 2025 год ААМ извлекла 25,061 тыс. унций золота, 153,332 тыс. унций серебра и 7,915 тыс. тонн меди.

    AAM планирует добыть в 2026 году от 28 до 33 тыс. унций золота. Добыча серебра в этом году прогнозируется в объеме от 170 до 210 тыс. унций, а меди - от 20 до 25 тыс. тонн.

