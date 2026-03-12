Britaniya şirkəti Azərbaycanda 1 milyon unsiyadan çox qızıl ekvivalentində hasilat aparıb
- 12 mart, 2026
- 15:47
Azərbaycanda qızıl yataqlarının işlənməsi üzrə ixtisaslaşan Böyük Britaniyanın "Anglo Asian Mining" (AAM) dağ-mədən şirkəti ölkə ərazisindəki mədənlərinin işə salındığı vaxtdan bəri qızıl ekvivalentində 1 milyon unsiyadan çox ümumi istehsal həcminə nail olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkətin məlumatında bildirilib.
Qeyd edilib ki, AAM 2009-cu ildə "Gədəbəy" yatağında hasil edilən filizin topa aşındırma üsulundan istifadə edərək qızıl və gümüşün çıxarılmasına başlayıb. Ötən il fəaliyyətin genişləndirilməsi strategiyasına uyğun olaraq, "Anglo Asian Mining" yeni yeraltı "Gilar" mis-qızıl mədənini, eləcə də "Dəmirli" mis yatağını işə salıb.
"2026-cı ilin yanvar ayının sonuna, 2009-cu ildə işə başlanılan vaxtdan bəri ümumi istehsal həcmi qızıl ekvivalentində bir milyon unsiya həddini aşıb. Bu göstəriciyə təxminən 851 min unsiya qızıl, 1,9 milyon unsiya gümüş və 30 min tondan çox mis daxildir", - şirkətin bəyanatında bildirilib.
"Anglo Asian Mining" həmçinin "Gilar" və "Dəmirli" mədənlərinin gücünün artırılması sayəsində 2026-cı ildə mis istehsalı həcminin üç dəfə artacağını gözləyir. Xatırladaq ki, təkcə 2025-ci il ərzində AAM 25,061 min unsiya qızıl, 153,332 min unsiya gümüş və 7,915 min ton mis hasil edib.
AAM 2026-cı ildə 28 mindən 33 min unsiyayadək qızıl hasil etməyi planlaşdırır. Bu il gümüş hasilatının 170 mindən 210 min unsiyayadək, misin isə 20 mindən 25 min tonadək həcmdə olacağı proqnozlaşdırılır.