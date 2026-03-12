ЦАХАЛ ликвидировал в Бейруте командира КСИР

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Абу Дхарра Мухаммади - командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), действовавшего в ракетном подразделении "Хезболлах" в Бейруте .

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным военных, Абу Мухаммади считался ключевой фигурой в военной координации между Хезболлах и КСИР. Он также выступал посредником между ливанской группировкой и высокопоставленными иранскими чиновниками.

Отмечается, что Мухаммади сыграл важную роль в наращивании ракетного потенциала "Хезболлах" и участвовал в восстановлении возможностей группировки после операции "Северные стрелы".

Кроме того, он считался одним из ключевых специалистов организации в сфере стратегических вооружений. По информации израильских военных, Мухаммади руководил деятельностью ракетного подразделения "Хезболлах" и координировал удары по территории Израиля в рамках операций "Северные стрелы" и "Рычащий лев".

В Армия обороны Израиля подчеркнули, что продолжат решительные действия против "Хезболлах" и не допустят угроз безопасности граждан Израиля.