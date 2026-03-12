Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Азербайджан будет сотрудничать с ОАЭ в области обмена правительственным опытом

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 15:04
    Азербайджан будет сотрудничать с ОАЭ в области обмена правительственным опытом

    Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области обмена правительственным опытом".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

    Согласно указу, после вступления Меморандума о взаимопонимании в силу Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана обеспечит выполнение его положений, а Министерство иностранных дел направит правительству ОАЭ уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума о взаимопонимании в силу.

    Ильхам Алиев Меморандум о взаимопонимании Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям
    Azərbaycan BƏƏ ilə hökumət təcrübələrini bölüşəcək
